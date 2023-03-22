تلقي أكثر من 53 ألف لاجئ سوري في الأردن مساعدات غذائية بعد دعم سعودي

الوكيل الإخباري - أعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة عن استكمال مشروع امتد لنحو ثلاثة أشهر قُدمت خلاله مساعدات غذائية لـ 53110 لاجئين سوريين في المخيمات في الأردن، بفضل تبرع من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

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وجاء المشروع ضمن برنامج المساعدات الغذائية الشهرية الذي يقدمه البرنامج إلى 465 ألف لاجئ في الأردن.



وساهم التبرع بقيمة 6 ملايين دولار أميركي المستلم في أيلول الماضي في تقديم المساعدات الغذائية لنحو نصف عدد سكان مخيمي الزعتري والأزرق خلال الأشهر من تشرين الأول وحتى كانون الأول 2022.



ويقدم برنامج الأغذية العالمي المساعدات من خلال التحويلات النقدية مما يتيح للاجئين شراء الطعام الذي يختارونه من المحال والمخابز داخل المخيمات.



وقال مدير إدارة الإغاثة العاجلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فهد العصيمي، إن المركز يحرص على دعم الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم، وعبر عن أمله في أن يكون المشروع حقق أهدافه المرجوة وأن يساهم بشكل كبير في معالجة انعدام الأمن الغذائي للاجئين السوريين.



ويقدم برنامج الأغذية العالمي المساعدات النقدية الشهرية إلى 465 ألف لاجئ يعيشون في المخيمات والمجتمعات المضيفة في الأردن، والذين يعتمدون على الدعم الإنساني لتلبية احتياجاتهم الغذائية، بدعم من الشركاء المانحين.



ويتلقى اللاجئون المقيمون في المجتمعات المضيفة المساعدات من خلال التحويلات النقدية، بينما يتلقى اللاجئون المقيمون في المخيمات قسائم إلكترونية تعتمد على تقنية بلوك تشين (blockchain) ونظام الدفع بمسح قزحية العين.

