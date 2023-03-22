الأربعاء 22-03-2023
الوكيل الاخباري

مجلس الأمن يناقش قضية فلسطين اليوم

عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب الدولي

قبيل رمضان .. استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي

مركز الفلك الدولي يرصد أول صورة لهلال رمضان صباح اليوم

أثار الهلع والرعب.. شاهد اللحظات الأولى لوقوع زلزال باكستان

تلقي أكثر من 53 ألف لاجئ سوري في الأردن مساعدات غذائية بعد دعم سعودي

مجلس النواب يناقش اليوم مشروعا معدلا لقانون الشركات

الأردن يتحرى هلال رمضان مساء اليوم

اجواء مستقرة وربيعية في المملكة اليوم

وفيات الاربعاء 22-3-2023

الأربعاء، 22-03-2023 06:49 ص

تلقي أكثر من 53 ألف لاجئ سوري في الأردن مساعدات غذائية بعد دعم سعودي

ط


الوكيل الإخباري - أعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة عن استكمال مشروع امتد لنحو ثلاثة أشهر قُدمت خلاله مساعدات غذائية لـ 53110 لاجئين سوريين في المخيمات في الأردن، بفضل تبرع من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

اضافة اعلان


وجاء المشروع ضمن برنامج المساعدات الغذائية الشهرية الذي يقدمه البرنامج إلى 465 ألف لاجئ في الأردن.


وساهم التبرع بقيمة 6 ملايين دولار أميركي المستلم في أيلول الماضي في تقديم المساعدات الغذائية لنحو نصف عدد سكان مخيمي الزعتري والأزرق خلال الأشهر من تشرين الأول وحتى كانون الأول 2022.


ويقدم برنامج الأغذية العالمي المساعدات من خلال التحويلات النقدية مما يتيح للاجئين شراء الطعام الذي يختارونه من المحال والمخابز داخل المخيمات.


وقال مدير إدارة الإغاثة العاجلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فهد العصيمي، إن المركز يحرص على دعم الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم، وعبر عن أمله في أن يكون المشروع حقق أهدافه المرجوة وأن يساهم بشكل كبير في معالجة انعدام الأمن الغذائي للاجئين السوريين.


ويقدم برنامج الأغذية العالمي المساعدات النقدية الشهرية إلى 465 ألف لاجئ يعيشون في المخيمات والمجتمعات المضيفة في الأردن، والذين يعتمدون على الدعم الإنساني لتلبية احتياجاتهم الغذائية، بدعم من الشركاء المانحين.


ويتلقى اللاجئون المقيمون في المجتمعات المضيفة المساعدات من خلال التحويلات النقدية، بينما يتلقى اللاجئون المقيمون في المخيمات قسائم إلكترونية تعتمد على تقنية بلوك تشين (blockchain) ونظام الدفع بمسح قزحية العين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
خضار

قبيل رمضان .. استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي

8

الأردن يتحرى هلال رمضان مساء اليوم

3202316114811893980112

أوقات عمل باص عمّان وسريع التردد خلال رمضان

ww

وزير الداخلية يصدر تعليمات بشأن شهر رمضان

3202321174245658461943

أنشطة وورش متنوعة بمراكز شبابية في إربد

320232111417125077474

"أوقاف الرصيفة" تعلن خطة عملها خلال رمضان

أخبار متعلقة
220232165029501223303

الزلازل الاردني : الحديث عن وقوع زلزال كبير بالأردن غير علمي

122022914308727147406

28 تطبيق نقل غير مرخص في الأردن

eee

الأردن: نتلقى إشارات للتهدئة بالأراضي الفلسطينية

d12d5f13-535c-468c-abbc-3502dafc5118

التعليم العالي تشارك في معرض للجامعات في القاهرة

FpfWfiOWcAAt_sw

الملك يؤكد أهمية دور مجلسي الأعيان والنواب بتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين

2202316125312636249448

السير تُعلن عن تحويلات مرورية في مرج الحمام لمدة 10 ايام - أسماء الشوارع