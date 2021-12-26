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الأحد، 26-12-2021 09:27 م

البستنجي يكشف عبر برنامج دق سلف تفاصيل ارتفاع أسعار سيارات الهايبرد - فيديو

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  أكد رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة محمد البستنجي أن أسعار سيارات الهايبرد سترتفع 10 % حسب قرار رئاسة الوزراء وذلك اعتبارا من بداية العام القادم .
 
وأضاف في اتصال مع الزميل هيثم الوكيل على برنامج دق سلف على اذاعة النشامى ان هناك زيادة عالمية في اسعار مجمل المركبات .
 
وبين البستنجي أنه نظرا لهذه الارتفاعات فلن يكون بمقدور المواطنين شراء سيارة وجمركتها ، ولن يستطيع السوق تحملها ، الامر الذي سيؤدي الى ركود في حركة بيع المركبات .

 واشار البستنجي انه ينصح من يريد اقتناء مركبة ان يقوم بشرائها في هذه الايام ، مشيراً ان التاجر اذا جمرك المركبة قبل بداية العام ستبقى بنفس السعر ولن يرتفع سعرها .

واكد البستنجي ان ارتفاع الاسعار محليا لن يطال مركبات الكهرباء ، مستدركاً ان ارتفاع اسعارها سيكون عالمياً ، مشيراً ان الحكومة كانت يجب ان تعيد النظر في جميع اسعار المركبات نتيجة الازمة العالمية ، مؤكداً انها ستكون الخاسر الاكبر بعد ارتفاع الاسعار . 

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