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الأربعاء، 26-10-2022 07:09 م

البلقاء التطبيقية تتسلم رخصة تدريب وتعليم مهني وتقني

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الوكيل الاخباري- تسلم رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني، رخصة تدريب وتعليم مهني وتقني للمركز الوطني للتدريب وتأهيل المدربين في الجامعة ليكون مركزاً معتمداً من قبل هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية التقنية للتدريب المهني والتقني.

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وسلمت رئيسة الهيئة الدكتورة رغدة الفاعوري الرخصة للدكتور العجلوني، بحضور مدير المركز الوطني للتدريب وتأهيل المدربين في الجامعة الدكتور زيد العدوان .


وثمن العجلوني الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في تنظيم القطاع المعنى بالتدريب والتعليم المهني والتقني من خلال المعايير التي يتطلبها العمل في هذا المجال.


وقال إننا اليوم وفي ظل تغير المفاهيم ونظرة المجتمع لهذا النوع من التعليم وحاجة سوق العمل للتخصصات التقنية والمهارات أحوج ما نكون لإعادة النظر في التخصصات التي تدرس في الجامعات وتغيير الخطط الدراسية لمواكبة التغييرات التكنولوجية المتسارعة في العالم، مؤكدا أن الجامعة تعكف على تغيير جميع الخطط الدراسية للتخصصات والتركيز على المهارات العملية والحياتية ومهارات التواصل لدى طلبتها ليكونوا مواكبين لهذه التغييرات المتسارعة.


ورحب العجلوني بالتعاون الكبير والتشاركية مع الهيئة لتدريب طلبة الجامعة في عدد من التخصصات كتخصصات تحليل البيانات الضخمة والواقع الافتراضي في مختبرات الهيئة.

 




 

 


 

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