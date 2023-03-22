الأربعاء 22-03-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعتدي على مجمع طبي برام الله ويعتقل 28 فلسطينيا بالضفة

الأوقاف: التراويح 20 ركعة ولمن لا يستطيع 8 ركعات

شكاوى من عدم التزام مدارس خاصة بتعميم دوام رمضان

شكاوى محلات "نتافات دجاج" من عدم التزام موزعين بالسقوف السعرية

الأوقاف تعلن رابط الاستعلام عن الحج

بلدية إربد تنفذ إجراءات تخفيفية في إنجاز معاملات الاعتراض على مخالفات السير

هيئة الطاقة: كلفة معدات تخزين الطاقة المتجددة نحو 300 دينار لكل كيلوواط

أكثر من 14 دولة تتحرى هلال رمضان اليوم

مجلس النواب يوافق على طرد السفير "الإسرائيلي" من الأردن

كريشان: خارطة الأردن ليست مجرد حدود بل هي مفاتيح جهنم

الأربعاء، 22-03-2023 12:25 م

التخطيط: اعلان نتائج مؤشرات الفقر خلال الربع الثاني من العام الحالي

21


الوكيل الإخباري - أعادت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التأكيد على أن الحكومة ستعلن نتائج مؤشرات الفقر في الأردن خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد أن انتهت من مسح نفقات ودخل الأسرة.

اضافة اعلان


وأضافت الوزارة الأربعاء، أن مؤشرات الفقر في الأردن تعتمد على مسح نفقات ودخل الأسرة الذي تعده دائرة الإحصاءات العامة، موضحة أنه جرى "الانتهاء من هذا المسح".


وأشارت إلى أن دائرة الإحصاءات العامة "تعمل حاليا على تنقيح البيانات ومعالجتها وفق الطرق الإحصائية المتعارف إليها، وسيتم إطلاق النتائج خلال الربع الثاني من العام الحالي".


وقدر وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق ناصر الشريدة، نسبة الفقر في الأردن بـ 24% مرحليا، في ارتفاع بلغ قرابة 6% بسبب تداعيات جائحة كورونا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-03-21 at 9.49.25 PM

الأوقاف: التراويح 20 ركعة ولمن لا يستطيع 8 ركعات

وزارة المياه والري1

المياه تحتفي باليوم العربي والعالمي للمياه

التعليم الخاص (1)

شكاوى من عدم التزام مدارس خاصة بتعميم دوام رمضان

دددد

شكاوى محلات "نتافات دجاج" من عدم التزام موزعين بالسقوف السعرية

ramadan-moon-and-tooth

فرشاة الأسنان والبنج .. الافتاء والطب يوضحان مبطلات الافطار من عدمها في طب الأسنان

337133359_1621723721639274_5893886326585548537_n

تعاون بين الطاقة وآل البيت في مجال المصادر الطبيعية

أخبار متعلقة
conditions-marriage-know-3-types-conditions-prohibited-marriage (1)

قاضي القضاة: الطلبات المرهقة وراء عزوف الشباب في الأردن عن الزواج

2202311145133848305366

الهواري : 38 مليون دينار كلفة استئجار 3 مستشفيات خاصة وفحص الايدز لجميع الوافدين

1678363345283

رئيس الأركان يرعى افتتاح فعاليات تمرين درع الأردن 2023

2202321133730731658630

الإحصاءات تكشف موعد إعلان نتائج دراسة خط الفقر في الأردن

شاب يرعى أغنامه قرب عمان أول من أمس - (تصوير_ محمد أبو غوش)

وزير الزراعة يدعو السعودية لاستئناف استيراد المواشي الحية من الأردن بعد السيطرة على الحمى القلاعية - وثيقة

زلزال 1

مرصد الزلازل يسجل هزة أرضية بقوة 4.5 في البحر الأبيض المتوسط