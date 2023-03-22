التخطيط: اعلان نتائج مؤشرات الفقر خلال الربع الثاني من العام الحالي

الوكيل الإخباري - أعادت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التأكيد على أن الحكومة ستعلن نتائج مؤشرات الفقر في الأردن خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد أن انتهت من مسح نفقات ودخل الأسرة.

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وأضافت الوزارة الأربعاء، أن مؤشرات الفقر في الأردن تعتمد على مسح نفقات ودخل الأسرة الذي تعده دائرة الإحصاءات العامة، موضحة أنه جرى "الانتهاء من هذا المسح".



وأشارت إلى أن دائرة الإحصاءات العامة "تعمل حاليا على تنقيح البيانات ومعالجتها وفق الطرق الإحصائية المتعارف إليها، وسيتم إطلاق النتائج خلال الربع الثاني من العام الحالي".



وقدر وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق ناصر الشريدة، نسبة الفقر في الأردن بـ 24% مرحليا، في ارتفاع بلغ قرابة 6% بسبب تداعيات جائحة كورونا.