الهواري : 38 مليون دينار كلفة استئجار 3 مستشفيات خاصة وفحص الايدز لجميع الوافدين

الوكيل الإخباري - ردّ وزير الصحة الدكتور فراس الهواري على أسئلة عدد من النواب، الذي قدموا اسئلتهم حول الملف الصحي في الأردن.

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وأكدت الهواري ردا على سؤالللنائب أيوب خميس أن الوزارة تعاقدت خلال عامي 2021 /2022 مع 3 مستشفيات خاصة لعلاج مرضى كورونا.



واشار إلى أن التكلفة المالية لعملية استئجار هذه المستشفيات وكلفة (ICU) فيها بلغت أكثر من 38 مليون دينار .



وحول مصير المستشفيات الميدانية أكد أنه تم جرد كافة محتويات المستشفيات الميدانية التي تم انشاؤها في جائحة كورونا وتم إعادة توزيع الكوادر العاملة فيها ووضع خطة لإدامة عملها، وذلك تحسبا لأي طارئ.



وردا على سؤال للنائب فريد حداد، قال الهواري، إن عدد الوافدين في المملكة الذين أصيبوا بالتهاب الكبد الوبائي "C"، بلغ نحو 10425 مصابًا خلال العام الماضي.

وأضاف أن عدد الذين أصيبوا بالتهاب الكبد الوبائي B خلال العام الماضي بلغ 2347 مصابًا، وبذلك يبلغ مجموع إصابات الوافدين بالتهاب الكبد الوبائي، خلال العام الماضي، بشقيه نحو 12772.



ولفت إلى أنه تم الموافقة على إجراء فحوصات PCR في مختبرات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لحل مشكلة العمالة الوافدة للمصابين بالتهاب الكبد الوبائي؛ للتأكد من سلامة الوافد وعدم إلحاق أي ضرر في الصحة العامة، حيث تم تفعيل فحص PCR في عام 2022.



ونوه الهاري إلى أن العامل الوافد الذي يثبت إصابته بالإيدز يتم تسفيره خارج المملكة، مشيرا إلى أن فحص نقص المناعة المكتسبة يجرى سنويا لجميع فئات الوافدين.