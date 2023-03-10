الجمعة 10-03-2023
الوكيل الاخباري

انهيار تاريخي جديد لليرة اللبنانية .. 90000 ليرة تساوي دولاراً واحداً

الدفاع المدني ينقذ 3 أشخاص من الغرق في البحر الميت - فيديو

العسعس: لا توقيف لمن عليه مطالبات لأموال عامة أو قروض طلبة في المطارات

الأردن يرحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

عادل إمام تريند.. والسبب أغنية ممنوعة لعدوية - فيديو

الهواري : 38 مليون دينار كلفة استئجار 3 مستشفيات خاصة وفحص الايدز لجميع الوافدين

مستشار الأمن الوطني السعودي: فتحنا صفحة جديدة مع إيران

بلاغ حكومي مُرتقب لتحديد الدوام خلال شهر رمضان المبارك

أردوغان: حصيلة قتلى الزلزال 47 ألفًا وإصابة 115 ألفًا

الأمن السيبراني يحذر ويدعو لعدم إغفال الأمن المادي - فيديو

الجمعة، 10-03-2023 07:47 م

الهواري : 38 مليون دينار كلفة استئجار 3 مستشفيات خاصة وفحص الايدز لجميع الوافدين

2202311145133848305366


الوكيل الإخباري - ردّ وزير الصحة الدكتور فراس الهواري على أسئلة عدد من النواب، الذي قدموا اسئلتهم حول الملف الصحي في الأردن. 

اضافة اعلان

 

وأكدت الهواري ردا على سؤالللنائب أيوب خميس أن الوزارة تعاقدت خلال عامي 2021 /2022 مع 3 مستشفيات خاصة لعلاج مرضى كورونا. 

واشار إلى أن التكلفة المالية لعملية استئجار هذه المستشفيات وكلفة (ICU) فيها بلغت أكثر من 38 مليون دينار .

وحول مصير المستشفيات الميدانية أكد أنه تم جرد كافة محتويات المستشفيات الميدانية التي تم انشاؤها في جائحة كورونا وتم إعادة توزيع الكوادر العاملة فيها ووضع خطة لإدامة عملها، وذلك تحسبا لأي طارئ.


وردا على سؤال للنائب فريد حداد، قال الهواري، إن عدد الوافدين في المملكة الذين أصيبوا بالتهاب الكبد الوبائي "C"، بلغ نحو 10425 مصابًا خلال العام الماضي.
وأضاف أن عدد الذين أصيبوا بالتهاب الكبد الوبائي B خلال العام الماضي بلغ 2347 مصابًا، وبذلك يبلغ مجموع إصابات الوافدين بالتهاب الكبد الوبائي، خلال العام الماضي، بشقيه نحو 12772.


ولفت إلى أنه تم الموافقة على إجراء فحوصات PCR في مختبرات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لحل مشكلة العمالة الوافدة للمصابين بالتهاب الكبد الوبائي؛ للتأكد من سلامة الوافد وعدم إلحاق أي ضرر في الصحة العامة، حيث تم تفعيل فحص PCR في عام 2022.


ونوه الهاري إلى أن العامل الوافد الذي يثبت إصابته بالإيدز يتم تسفيره خارج المملكة، مشيرا إلى أن فحص نقص المناعة المكتسبة يجرى سنويا لجميع فئات الوافدين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
xzjeXUM9JWbEypUpMPsRz5fQwq93k061yOsBKlgr

الدفاع المدني ينقذ 3 أشخاص من الغرق في البحر الميت - فيديو

373631_8_1598386614

العسعس: لا توقيف لمن عليه مطالبات لأموال عامة أو قروض طلبة في المطارات

32023109947114290698

الأردن يرحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

1020225153917978142272

بلاغ حكومي مُرتقب لتحديد الدوام خلال شهر رمضان المبارك

main_image640b573f1bd1a

الأمن السيبراني يحذر ويدعو لعدم إغفال الأمن المادي - فيديو

2090196

ضبط أردني مقيم في الرياض سرق سيارة قبل تفكيكها وبيعها

أخبار متعلقة
1678363345283

رئيس الأركان يرعى افتتاح فعاليات تمرين درع الأردن 2023

1_263

طبيبة أردنية تحقق المركز الأول باختصاص تشخيص أمراض الثدي بالبورد العربي

M63A0378

الهواري يؤكد أهمية التوسع في الاختصاصات الصحية

220239151115270373533

الأردنيون يؤدون اليوم صلاة الغائب على ضحايا زلزال سوريا وتركيا

220233175031206011121

حقيقة تراكم الثلوج في الأردن الأسبوع القادم

1220221318815627739315

السفير العضايلة يترأس الوفد الأردني في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي