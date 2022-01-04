التدريب المهني وشباب إربد تنظمان دورة تدريبية متخصصة في الخياطة

الوكيل الاخباري - نظمت مؤسسة التدريب المهني/ فرع الشمال، بالتعاون مع مديرية شباب محافظة إربد، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية متخصصة في مجال الخياطة بعنوان " مشغل آلة درزة".



وقال مدير مؤسسة التدريب المهني بإقليم الشمال المهندس زياد البطاينة، بحضور مدير معهد تدريب مهني عجلون المهندس معتصم القضاة، والدكتور أحمد الهزايمة من مديرية شباب إربد، إن الدورة تأتي تأكيداً على أهمية تعزيز الشراكة مع جميع القطاعات التنموية والتكاملية في مؤسسات القطاع العام.

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