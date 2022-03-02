التربية : إجراءات تحفيزية للمدارس ذات الأعلى نسبة بالتطعيم

الوكيل الاخباري - اكدت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية الدكتورة نجوى قبيلات أن وزارة التربية تسير حاليا بشكل تدريجي باتجاه إنهاء التناوب بالأيام تماشيا مع الإجراءات التخفيفية التي قررتها الحكومة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، مؤكدة أنّ العملية التعليمية انتظمت، وجميع الكتب الدراسية متوفرة، إلى جانب تغطية نقص المعلمين على حساب التعليم الإضافي.



وبينت أن وزارة التربية أطلقت، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حملة لتطعيم الطلبة بلقاح فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن هناك إجراءات تحفيزية ستقوم بها الوزارة، منها الصف والمدرسة الآمنين، إذ ستخصص جائزة للمدارس ذات الأعلى نسبة بالتطعيم.

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