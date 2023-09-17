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الأحد، 17-09-2023 10:42 ص

التربية: التسجيل لامتحان الثانوية العامة الدورة التكميلية إلكترونيا منتصف شهر 10 المقبل

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
قال مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة إن التسجيل الالكتروني لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للدورة التكميلية سيكون في منتصف شهر تشرين الأول (10) المقبل.اضافة اعلان


وأضاف شحادة اليوم الاحد لـ"الوكيل الإخباري" أن الطلبة غير المستكملين متطلبات النجاح بالثانوية العامة والطلبة الراغبين بإعادة مواد لغايات رفع المعدل يمكنهم التقدم للامتحان على المبحث القديم أو الجديد بحسب اختيارهم .

ونوه أن الطلبة غير المستكملين متطلبات النجاح يتم احتساب العلامة الاعلى لهم أما الطلبة الناجحين ويرغبون بإعادة مواد لغايات رفع المعدل يتم احتساب العلامة الأحدث. 

وأكد أنه يحق لطلبة الثانوية العامة الناجحين والراغبين بإعادة مواد لغايات رفع المعدل بالتقديم لعدد مفتوح من المباحث حسب رغبتهم . 

وتوقع أن تبدأ امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة للدورة التكميلية في نهاية شهر كانون الأول (12) القادم.

 




 

 


 

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