التربية تطرح 9 عطاءات لصيانة مجموعة من المدارس

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن طرح 9 عطاءات؛ لصيانة مجموعة من المدارس في عدة مناطق منها لواء الموقر، لواء وادي السير، لواء القويسمة، منطقة الزرقاء الاولى، لواء الاغوار الشمالية ، منطقة معان ، لواء الشونة الجنوبية و لواء الاغوار الجنوبية.



ودعت الوزارة المقاولين المصنفين بالدرجات الخامسة أو الرابعة (اختصاص صيانة أو إنشاء أبنية) والسادسة (أشغال عامة) الراغبين بالمنافسة على العطاء، مراجعة إدارة الأبنية والمشاريع الدولية.



وأشارت إلى أن صرف نسخ العطاء يبدأ اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 19-3-2023 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 21-3-2023 قبل الساعة الواحدة ظهرا، على أن تودع العروض المالية في صندوق العطاءات لدى إدارة الأبنية والمشاريع الدولية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 27-3-2023.

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