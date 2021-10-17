التربية تكشف عن أولويات قطاع التعليم في المرحلة المقبلة

الوكيل الاخباري - قدمت المدير التنفيذي لوحدة التنسيق التنموي في وزارة التربية والتعليم، لمى الناطور،عرضا توضيحيا حول أولويات قطاع التعليم في المرحلة المقبلة، ومنها مراجعة منتصف المدة للخطة الاستراتيجية للتعليم، وتنفيذ محاور خطة التعليم أثناء الطوارئ، والتي تتضمن معالجة الفاقد التعليمي، والنهوض بنوعية التعليم والتنمية المهنية، ومرحلة الاستدامة التي تتضمن مواجهة أي أزمات، وتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة الوصول السريع التي تركز على توفير التعليم للطلبة الأقل حظا من الجنسيات كافة.



وأشارت إلى أن الوزارة أعدت قاعدة بيانات، بالتعاون مع الشركاء، ورفع كفاءة الموارد البشرية وأدوات التعلم والتعليم لضمان الوصول المتساوي لفئات الطلبة كافة، وذلك انسجاما مع التزام الوزارة بتوفير وصولٍ متساوٍ وجودة تعليم للطلبة كافة بغض النظر عن جنسياتهم بما يشمل اللاجئين والمهمشين وذوي الإعاقات، والنهوض بالنظام التعليمي.

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