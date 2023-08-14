الإثنين 14-08-2023
الوكيل الاخباري

الامن : هذا ما يحدث داخل نفق الداخلية بإتجاه الشميساني - صورة

بلدية غرب إربد تستحدث وحدة للرقابة الداخلية

تحت رعاية ولي العهد.. الإعلان عن تفاصيل قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني

الارصاد : هذا الرقم القياسي لدرجة الحرارة في الأردن !

الأمير هاشم بن عبدالله نائباً للملك

الانتهاء من إعادة تأهيل الطريق الملوكي القصر-الربة

140 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

هيئة الطاقة تتلقى 910 طلبات للحصول على تراخيص الشهر الماضي

نمروقة: معالجة البيانات الشخصية من قبل جهة عامة لا يحتاج إلى موافقة

عائداً من عمله.. حادث مؤسف يخطف طبيب أردني

الإثنين، 14-08-2023 10:40 ص

التربية: توريد 95% من الكتب المدرسية

6


الوكيل الاخباري - قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، إن نسبة توريد الكتب المدرسية للمدارس للعام الدراسي 2023/2024 بلغت 95 بالمئة، وأن الوزارة ستستكمل توريد جميع الكتب للمراحل الدراسية المختلفة مع نهاية الأسبوع الحالي.

اضافة اعلان


وأكدت لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أن الوزارة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية بصدد استكمال المقابلات لاختيار المعلمين الجدد لملء 2700 شاغر من حملة الشهادة الجامعية الأولى وخريجي دبلوم تأهيل المعلمين ما قبل الخدمة.


وأضافت، أن الوزارة تواصل استكمال إجراءاتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، الذي بدأ بالتحاق 116119 معلما وإداريا بمدارسهم يوم أمس الأحد، تمهيدا لاستقبال الطلبة في أول يوم دراسي في العشرين من الشهر الحالي بحسب التقويم المدرسي الذي أقرته وزارة التربية والتعليم.


وأعلنت وزارة التربية والتعليم إنشاء غرفة عمليات في مركز الوزارة لمتابعة الإجراءات المرتبطة ببدء العام الدراسي، واستقبال الملاحظات والاستفسارات من الميدان على الأرقام (065662475)، (065692368)، (065699916) ، تلفاكس (065666492) ، خلوي (0791881434)، (0791881435)، (0791881436)، (0791881439)، (0791881450).


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-08-14 at 2.19.43 PM

المعايطة: الأردن خطى خطوات متقدمة في بناء الديمقراطية

820232184815757737695

الامن : هذا ما يحدث داخل نفق الداخلية بإتجاه الشميساني - صورة

eeee

بلدية غرب إربد تستحدث وحدة للرقابة الداخلية

WhatsApp Image 2023-08-14 at 1.32.00 PM

تحت رعاية ولي العهد.. الإعلان عن تفاصيل قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني

7202317161211390089017

الارصاد : هذا الرقم القياسي لدرجة الحرارة في الأردن !

3

الأمير هاشم بن عبدالله نائباً للملك

أخبار متعلقة
M63A8879

التربية تدعو معلمين للعمل في العقبة - أسماء

M63A8869

التربية: إنهاء تصحيح كافة امتحانات التوجيهي للمباحث التي تحتوي على أسئلة مقالية

720233074211196072072

انهاء خدمات موظفين في التربية - أسماء

M63A8882

التربية تطرح عطاءات لصيانة عدد من المدارس في الاردن

M63A8869

هام من وزارة التربية والتعليم لطلبة الصف العاشر

M63A8879

آلاف المرشحين مدعوين لإشغال وظيفة معلم - أسماء