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الثلاثاء، 01-08-2023 12:37 م

التربية: إنهاء تصحيح كافة امتحانات التوجيهي للمباحث التي تحتوي على أسئلة مقالية

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
أنهت وزارة التربية والتعليم تصحيح كافة امتحانات الثانوية العامة" للمباحث التي تحتوي على أسئلة مقالية وهي اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات وفق مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة الدكتور محمد كنانة.

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وقال كنانة اليوم الثلاثاء لـ"الوكيل الاخباري" إن الوزارة مستمرة بتصحيح أسئلة الاختيار من متعدد من خلال الماسح الضوئي مشيراً أنه تم الانتهاء من بعضها وأخرى يتم العمل عليها. 


وأكد أن عمليات التصحيح تتم ضمن شروط وضوابط وبدقة عالية حفاظا على حقوق الطلبة منوهاً أنه عند انتهاء تصحيح كافة اوراق الامتحانات سيتم إعلان النتائج فوراً بعد تدقيقها .


وأنهى طلبة التوجيهي امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2023 وفي الـ 25 من شهر تموز الماضي والذي بدأ في الرابع من ذات الشهر.


 




 

 


 

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