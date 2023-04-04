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الثلاثاء، 04-04-2023 06:07 م

التربية توضح حول دوام المدارس بعد رمضان

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الوكيل الإخباري - أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية والإدارية الدكتورة نجوى قبيلات، أن دوام المدارس بعد شهر رمضان المبارك سيعود كما كان سابقاً قبل قرار الحكومة تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام.

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وبحسب قبيلات فإن الحصة الأولى لمدارس الفترة الواحدة ستبدأ الساعة الثامنة صباحاً والطابور الصباحي الساعة السابعة والنصف.


وكانت الوزارة، قد أصدرت تعميما في تشرين الأول الماضي حول دوام المدارس بعد قرار الحكومة تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام حدد الدوام في مدارس الفترة الواحدة الساعة 8.15 للطابور الصباحي، والحصة الأولى تبدأ من الساعة 8:30، ومدة الحصة 45 دقيقة.

 




 

 


 

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