التربية : خطة لزيادة نسبة التعليم المهني إلى 30% في عام 2030

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم، الأربعاء، عن خطة لزيادة نسبة التعليم المهني إلى 30% في عام 2030، وفقا للأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في الوزارة نجوى قبيلات.



وقالت قبيلات إنّ نسبة الالتحاق بالتعليم المهني حاليا 12%، حيث إنّ الوصول لـ30% بزيادة 5% سنويا، بحيث تصبح 20% سنة 2027.



وأضافت، أن التعليم المهني سيبدأ من الصف التاسع، ووافق مجلس التربية والتعليم على الخطة التي قدمتها الوزارة فيما يتعلق بتوزيع الطلبة بعد الصف التاسع إلى مسارين.

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