الإثنين 21-02-2022
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الإثنين، 21-02-2022 05:00 م

التربية لـ الوكيل : فحوصات عشوائية لطلبة المدارس الاسبوع القادم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة، أن الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الصحة ستعود لإجراء الفحوصات العشوائية لفيروس كورونا لطلبة المدارس.

وقال المساعفة في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان الوزارة ستباشر بهذا الاجراء اعتبارا من الأسبوع القادم، من منطلق دورها ومسؤوليتها تجاه الطلبة والكوادر العاملة في ظل جائحة كورونا، للكشف عن الإصابات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق البروتوكول الصحي المعتمد في حال اكتشاف إصابة بالفيروس.

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