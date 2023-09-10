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الأحد، 10-09-2023 04:40 م

التربية: نولي البيئة التعليمية الآمنة والصحية للطلبة كل اهتمامنا

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الوكيل الإخباري - افتتح أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة، اليوم الأحد، مشروع صيانة مدرسة أم قصير الثانوية الشاملة للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الجيزة.

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وتضمن المشروع أعمال صيانة داخلية وخارجية لمباني المدرسة، وصيانة للمقاعد، وإنشاء ملعب خماسي، وترميم البيت البلاستيكي، إضافة إلى أعمال دهان داخلية وخارجية.

وأكد الدكتور العجارمة ، عمق العلاقة التشاركية بين الوزارة والقطاع الخاص، والتي تُعد نموذجا مثاليا لعلاقات التعاون بين القطاعين العام والخاص لخدمة الطلبة.

وبين العجارمة، أن الوزارة تولي البيئة التعليمية الآمنة والصحية للطلبة كل اهتمامها، داعيا إلى تضافر الجهود وتكاملها لترجمة أهداف الوزارة في هذا المجال.


 




 

 


 

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