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الإثنين، 12-09-2022 09:37 ص

التربية: المدارس الخاصة غير ملزمة بالفاقد التعليمي

التربية: 10 آلاف طالب انتقلوا من المدارس الحكومية إلى الخاصة

التعليم الخاص (1)


الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
أكدت مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نوال أبو ردن أن المدارس الخاصة غير ملزمة بـ الفاقد التعليمي.

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وأضافت أبو ردن اليوم الاثنين لـ "الوكيل الاخباري" أن المدارس الخاصة شهدت إقبال في التسجيل خلال العام الدراسي الحالي الجديد .


من جهته كشف مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم الدكتور يوسف أبو الشعر لـ "الوكيل الإخباري" عن انتقال نحو 10 آلاف طالب وطالبة من المدارس الحكومية إلى الخاصة العام الدراسي الحالي . 


علماً أن أكثر من 20 ألف طالب وطالبة انتقل من المدارس الخاصة إلى الحكومية حتى الآن.


 




 

 


 

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