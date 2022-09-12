التربية: 10 آلاف طالب انتقلوا من المدارس الحكومية إلى الخاصة

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

أكدت مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نوال أبو ردن أن المدارس الخاصة غير ملزمة بـ الفاقد التعليمي.

اضافة اعلان



وأضافت أبو ردن اليوم الاثنين لـ "الوكيل الاخباري" أن المدارس الخاصة شهدت إقبال في التسجيل خلال العام الدراسي الحالي الجديد .



من جهته كشف مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم الدكتور يوسف أبو الشعر لـ "الوكيل الإخباري" عن انتقال نحو 10 آلاف طالب وطالبة من المدارس الحكومية إلى الخاصة العام الدراسي الحالي .



علماً أن أكثر من 20 ألف طالب وطالبة انتقل من المدارس الخاصة إلى الحكومية حتى الآن.

