الأحد 27-11-2022
الوكيل الاخباري

أوروبا تتجه لفرض ضرائب هائلة غير مسبوقة على السجائر

التربية: دراسة آلية تنفيذ اعتماد امتحان التوجيهي على سنتين

30 % ارتفاع الطلب على الخبز نهاية الأسبوع الماضي

بدء مناورات عسكرية شاملة لجيش الاحتلال في الضفة

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة 5.49%

طالب يعتدي على مدير مدرسة بـ "جنزير" في عجلون

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

تنويه بشأن عمل معبر رفح يومي الاثنين والثلاثاء

توقعات برفع البنزين (90) 15 فلساً و (95) 20 فلساً والسولار 35 فلساً الشهر المقبل

حماية المستهلك: تضليل وغش وخداع في الجمعة البيضاء

الأحد، 27-11-2022 09:57 ص

التعليم العالي: اعلان نقاط طلبات المنح والقروض الجامعية نهاية الأسبوع

11202212154854421819779


الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب إن اعلان نقاط طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية لطلبة الجامعات نهاية الاسبوع.اضافة اعلان


وقال الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" إنه سيتم فتح باب الاعتراض لمدة أسبوعين بعد الاعلان عن النقاط لتتمكن الوزارة من معالجة الاعتراضات وتقديم الترشيح النهائي 

وأشار إلى ان موعد صدور نتائج الطلبة للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للطلبة الدارسين على البرنامج العادي في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية في النصف الثاني من شهر كانون الثاني.

وبين أن من المتوقع شمول ٣٣ الف طالب من البعثات والمنح والقروض الداخلية.

ولفت إلى أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من صندوق المنح والقروض بلغ 89 ألفا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ab34b330-bb31-11ec-a84f-4d91d63c822b

تخريج الدفعة الأولى من مرشدي برنامج الرضاعة الطبيعية المعتمدين

M63A8869

التربية: دراسة آلية تنفيذ اعتماد امتحان التوجيهي على سنتين

317067588_482348343993054_8283930767151231069_n

الزبون يفتتح مهرجان القراءة للجميع في الجامعة الهاشمية

IMG_6029

30 % ارتفاع الطلب على الخبز نهاية الأسبوع الماضي

666

طالب يعتدي على مدير مدرسة بـ "جنزير" في عجلون

8P8A6418-copy-1

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

أخبار متعلقة
5ff6def25174f

ورشة عمل باليرموك حول تطبيقات الميتافيرس

1669210394803

استقبال أكثر من 6 آلاف طلب انتساب لبرنامج "أنا أشارك"

920221816375679453654

اجتماع لفريق عمل برنامج التعاون بين المياه والقطاع الأكاديمي

a94419b6-bf30-482b-8622-e69bc7c1a552

الدبعي يمثل الأردن في الملتقى الخاص للتحول الرقمي للتعليم

file

التعليم العالي توضح كيفية توزيع المنح والقروض الجامعية

M63A1571

50 ألف و938 طلبا للاستفادة من المنح والقروض لغاية الآن