الدبعي يمثل الأردن في الملتقى الخاص للتحول الرقمي للتعليم

الوكيل الإخباري- شارك أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي في أعمال الملتقى الخاص للتحول الرقمي للتعليم، والذي نظمته شركة كلاسيرا للتعلم الذكي بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بحضور عدد كبير من وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي أو من يمثلهم في دبي خلال الفترة 14-15 نوفمبر 2022.

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وفي كلمته التي ألقاها خلال الملتقى قدم الدبعي نبذة تاريخية عن الواقع وأهم التطورات على التعلم الإلكتروني في المملكة ابتداءً من الاهتمام الجاد بالحوسبة وبالتعلم الإلكتروني e-learning بمفهومه العام غير المحدد في التسعينيات من القرن الماضي، وتمثل ذلك بإدخال مواد مهارات الحاسوب في خطط الطلبة وإنشاء مختبرات محوسبة واهتمام أعضاء هيئة التدريس باقتناء أجهزة حاسوب ثابتة، وإنتهاءً بإقرار نظام التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي الأردنية في عام 2021، وذلك بعد حدوث جائحة الكورونا.



وأضاف الدبعي أنه وبإقرار المملكة لنظام التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي الأردنية تكون قد خطت خطوة تاريخية ليس فقط للاستجابة للجائحة وما تلاها من تداعيات، بل في إعداد خطة مستقبلية لتطبيق التعلم الإلكتروني وضمان جودته تحقيقاً لهدف أساسي نسعى له منذ زمن بعيد يتمثل في تطوير نظام التعليم العالي الذي اتسم بالتقليدية في الفترة الأخيرة، وإدخال التعلم الإلكتروني على نحو يكمل ويعزز التعليم الوجاهي.