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الإثنين، 14-11-2022 03:00 م

التعليم العالي توضح كيفية توزيع المنح والقروض الجامعية

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب إن موعد اعلان نقاط الطلبة للاستفادة من المنح والقروض التي سيتم احتسابها بناءً على بياناتهم الأكاديمية والاقتصادية في شهر كانون الأول القادم.اضافة اعلان


وأضاف الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" أن كل لواء في المملكة 150 منحة جزئية و350 قرض للمنافسة عليها من بين المتقدمين في الجامعات الرسمية.

وحول أخذ التعداد السكاني بعين الاعتبار أكد الخطيب أنه  تتوفر مخصصات إضافية يتم توزيعها على الألوية حسب عدد المتقدمين في اللواء.


وكان قد أشار إلى أنه من المتوقع شمول ٣٣ الف طالب من البعثات والمنح والقروض الداخلية.

وبلغ العدد الاجمالي والنهائي لطلبات المنح والقروض الجامعية 89094 طلبا.

 




 

 


 

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