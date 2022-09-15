التعليم العالي تطلق بوابة إلكترونية خاصة بالتبادل الثقافي

الوكيل الاخباري- أطلقت وحدة شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوابة إلكترونية خاصة بتنفيذ عملية ترشيح الطلبة الوافدين ضمن إطار التبادل الثقافي بين الأردن والدول العربية والأجنبية، وذلك بحضور عدد من مندوبي وممثلي السفارات والملحقيات الثقافية العربية والأجنبية في الأردن (المغرب، تونس، مصر، فلسطين، الباكستان، العراق، هنغاريا، لبنان، ليبيا، اليمن).

اضافة اعلان



وفي بداية اللقاء رحب مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد السيد مهند الخطيب بالحضور مؤكداً على حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مصلحة جميع الطلبة والطالبات الوافدين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، والعمل على تذليل كل الصعوبات التي قد تواجههم سواءً الدارسين ضمن إطار التبادل الثقافي، أو على نفقتهم الخاصة في جميع الجامعات والكليات الجامعية الرسمية والخاصة، منوهاً إلى وجود أكثر من (38) ألف طالب وافد من (106) دول يدرسون في الجامعات الأردنية للعام الجامعي 2021 / 2022 ، ويمثلون ما نسبته (11%) من إجمالي عدد الطلبة في جميع مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وهي نسبة تدل على المستوى المتميز لخريجي قطاع التعليم العالي الأردني.

