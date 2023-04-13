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الخميس، 13-04-2023 03:50 م

التعليم العالي يوحد الحد الأعلى للساعات المعتمدة التي يمكن لطلبة مرحلة الدراسات العليا تسجيلها في جميع الجامعات

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الوكيل الإخباري- قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها مؤخراً برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة الموافقة على توحيد الحد الأعلى للساعات المعتمدة التي يمكن لطلبة مرحلة  الدراسات العليا تسجيلها في جميع الجامعات والكليات الجامعية اعتباراً من العام الجامعي القادم 2023-2024 ، لتكون على النحو التالي :

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• (9) ساعات معتمدة كحد أقصى في الفصلين الأول والثاني من كل عام جامعي بما فيها المواد الإستدراكية.


•  (6) ساعات معتمدة كحد أقصى في الفصل الصيفي من كل عام جامعي بما فيها المواد الإستدراكية.


كما أكد المجلس على قراره السابق  بالموافقة على توحيد الحد الأعلى للساعات المعتمدة التي يمكن لطلبة مرحلة  البكالوريوس تسجيلها في جميع الجامعات والكليات الجامعية ، لتكون على النحو التالي :


• (18)  ساعة معتمدة كحد أقصى في الفصلين الأول والثاني من كل عام جامعي، ويمكن تسجيل(21) ساعة معتمدة فقط في حال كان الطالب متوقع تخرجه نهاية الفصل المعني فقط. 


• (10)  ساعات معتمدة كحد أقصى في الفصل الصيفي من كل عام جامعي، ويمكن تسجيل (13) ساعة معتمدة فقط في حال كان الطالب متوقع تخرجه نهاية الفصل الصيفي فقط.

 




 

 


 

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