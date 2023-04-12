مدارس تقرر تعطيل الدوام يوم الخميس - اسماء " تحديث "

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -قررت وزارة التربية والتعليم تعطيل المدارس ليوم غد الخميس في مديريات قصبة الكرك والمزار الجنوبي ولواء القصر بسبب الظروف الجوية السائدة .
وقررت وزارة التربية والتعليم تعطيل المدارس في محافظة الطفيلة بسبب الظروف الجوية السائدة ليوم غد الخميس .
وتؤكد وزارة التربية والتعليم على استمراريتها بتفويض الصلاحيات لمديري التربية والتعليم بالتنسيق مع الحكام الإداريين لتحديد طبيعة الدوام في المدارس في ظل الظروف الجوية السائدة.
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