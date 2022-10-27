ورشة عمل لإعداد خطة برنامج دعم البلديات

الوكيل الإخباري - بدأت اليوم الخميس أعمال الورشة التشاركية لإعداد خطة عمل السنة الأولى لبرنامج دعم البلديات، الذي تنظمه وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع مكتب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

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وقال أمين عام وزارة الإدارة المحلية حسين مهيدات خلال افتتاح الورشة مندوبا عن نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ان للتنمية الدولية في الأردن بصماتٍ مهمّة من خلال مشاريعها ومبادراتها في مجالاتٍ عديدةٍ في قطاع الإدارة المحلية والبلديات وقطاعات المياه والتعليم والصحة والاستثمار في الموارد البشرية.

وأشار الى دور الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز الحكم الرشيد وتحقيق النمو الشامل وتحسين مستوى الخدمات، مؤكدا أن الورشة تعمل على تعزيز الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية وتحديد الأولويات وصولاً إلى عرض المخرجات الأولية وتحديد الخطوات المُستقبلية.