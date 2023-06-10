التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى

الوكيل الإخباري - عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، اليوم السبت، وثيقة بمناسبة الذكرى السابعة بعد المئة لقيام الثورة العربية الكبرى، تتضمن المنشور الهاشمي الرابع للشريف الحسين بن علي، الصادر بتاريخ الرابع من آذار لعام 1917.

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وأوضح المركز في بيان اليوم، أن هذه الوثيقة المنشورة في افتتاحية العدد الثامن والخمسين من جريدة القبلة، تضمنت ذكر الشريف حسين للمخالفات التي ارتكبها الاتحاديون، ودعوته إلى الثورة ضدهم انتصارا للإسلام.



وافتتح المنشور بالآية الكريمة (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا).



كما تضمن، قوله (فإننا لا نرتاب -والثناء للباري جل شأنه- بأن منشوراتنا السابقة قد أتت بمنة الله وتيسيره بالغاية المقصودة من نشرها، فعلم من أردنا إعلامه من البشر عموما ومن المسلمين خصوصا أسباب نهضتنا ومسوغاتها العقلية والنقلية).



واختتم الشريف الحسين المنشور، باستنهاض همم المسلمين والدعوة إلى الجهاد ضد الطورانيين؛ حيث جاء في المنشور ( وعليه، فإننا نعلن لمن بقي من مسلمي الممالك التركية، خصوصا جيشها وقواده، بأنهم إذا لم ينهضوا لإسقاط حكومة هؤلاء الأغرار الطورانيين ويعلنوا براءتهم منهم، فإنا نقطع آخر أمل لنا بعودة رونق الإسلام لتلك المملكة ورابطته بأهلها).



يذكر أن الثورة العربية الكبرى انطلقت على يد الشريف الحسين بن علي، عام 1916، وتمثلت رسالتها في وحدة العرب وحريتهم واستقلالهم.





