الثلوج وصعوبة وصول المسافرين تدفع خطوط جوية لتأجيل رحلاتها - تفاصيل

الوكيل الإخباري - أكدت مدير إدارة التسويق والاتصال في مجموعة المطار الدولي زاهية النعسان استمرار عمل مطار الملكة علياء الدولي في كل الظروف الجوية.

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وقالت النعسان لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم تأجيل 7 رحلات صباحية من قبل الخطوط الجوية نفسها وليس بسبب عمليات المطار وفرق الصيانة التي عملت طوال الليل على إذابة الثلوج وتسهيل عمل المدارج وإدامة عملها.

وأضافت أن الخطوط التي قامت بتأجيل مواعيد الرحلات بررت قرارها لاتاحة الفرصة أمام المسافرين للوصول إلى المطار قبل مدة كافية من موعد رحلاتهم بسبب إغلاق بعض الطرق وصعوبة وصول بعضهم إلى المطار.

وأشارت النعسان إلى أن الرحلات الجوية لم تتوقف في المطار وكانت منتظمة في مواعيدها المحددة، باستثناء الرحلات التي تم تأجيلها من قبل الخطوط التي تنظمها.

ودعت مجموعة المطار الدولي المسافرين إلى التواجد في المطار قبل موعد إقلاع الطائرة بثلاث ساعات على الأقل.