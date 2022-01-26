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الأربعاء، 26-01-2022 07:49 م

بيان هام للمسافرين حول إجراءات رحلات الطيران والظروف الجوية في مطار الملكة علياء

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الوكيل الاخباري - أكدت "مجموعة المطار الدولي" أن فِرَق العمليات والصيانة والكوادر المعنية في مطار الملكة علياء الدولي قد اتخذت التدابير الوقائية اللازمة للتعامل على الفور مع الظروف الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة في منطقة المطار.

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وقالت المجموعة في بيان وصل موقع "الوكيل الاخباري": "نرجو من جميع المسافرين التأكد من تفاصيل رحلاتهم عن طريق خطوط الطيران المعنية، أو من خلال الاتصال بمركز استعلامات المطار على الرقم 065002777".

 

وتابعت: "نحث المسافرين على التواجد في المطار قبل موعد إقلاع الطائرة بثلاث ساعات على الأقل".

 



 




 

 


 

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