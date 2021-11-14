الأحد 14-11-2021
الوكيل الاخباري

مشروع إعادة استخدام النفايات يعقد أولى اجتماعاته

مكافحة المخدرات تُحبط تهريب كمية من المواد المخدرة وتُلقي القبض على المتورطين

التربية : لا يوجد اي مدرسة تم تحويلها الى التعليم عن بعد

توقيع اتفاقية برنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي مع ليبيا

الاتحاد الأوروبي: الجدار على حدود بيلاروسيا لن يحل أزمة المهاجرين

منتدون يعاينون مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان القراءة للجميع في السلط

الملك في ذكرى ميلاد الحسين: مستمرون على خطاه ومبادئه وقيمه

جامعة اليرموك تقيم صلاة الاستسقاء

الحكومة تدعو للإبلاغ عن الشكاوى في الأسواق

الأحد، 14-11-2021 04:18 م

الجامعة الأردنية تخرج الفوج الـ56 بعد عامين من الانقطاع

619111ecb3411


الوكيل الاخباري - نظمت الجامعة الأردنية، الأحد، حفل تخرج لنحو 1400 طالب بعد غياب امتد لنحو عامين؛ إثر الإغلاقات التي تسببت بها جائحة كورونا.

وأشار إلى أن الخريجين من طلبة كليتي الآداب والشريعة، وأيضا من مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، حيث سيقوم كل عميد كلية بتخريج طلبته.

ويمثل هذا العدد من الخريجين الفوج الـ 56 وسط إجراءات صحية احترازية، واشتراط إبراز شهادة المطعوم المضاد لفيروس كورونا أو فحص بي سي آر لكل من يود حضور حفل التخرج.

وأفاد مصدر أن إدارة الجامعة منعت دخول الأهالي إلى ملعب الجامعة الأردنية حيث تقام مراسم التخريج، فيما بدا  حضور الأهالي واضحا خلف سياج الملعب بعد أن استطاعوا الدخول لحرم الجامعة الأردنية.

وقال المصدر، إن رئيس الجامعة نذير عبيدات سيقوم بتخريج طلبة كلية الطب والدراسات العليا آخر أيام التخريج في 21 تشرين الثاني/نوفمبر .

وكان قد أوقد عبيدات شعلة احتفالات الجامعة السبت؛ إيذانا بتخريج الفوج الـ56 من طلبتها والذي يستمر لـ 8 أيام وفق بيان للجامعة .

وأشار عبيدات إلى ضرورة الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة العامة خاصة الترتيبات المتعلقة بالتباعد بين الطلبة؛ وذلك حرصا على سلامتهم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

مشروع إعادة استخدام النفايات يعقد أولى اجتماعاته

f

مكافحة المخدرات تُحبط تهريب كمية من المواد المخدرة وتُلقي القبض على المتورطين

eee

توقيع اتفاقية برنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي مع ليبيا

w

منتدون يعاينون مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

w

وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان القراءة للجميع في السلط

1606150077785-e1617910065609

الملك في ذكرى ميلاد الحسين: مستمرون على خطاه ومبادئه وقيمه

أخبار متعلقة
56863653_403

الأردنية فرع العقبة: أكثر من 80% من الطلبة تلقوا الجرعتين من لقاحات كورونا

وزارة الصحة

الصحة : الاغلاقات آخر ما تفكر به الحكومة

طلبة خاص 2

الصحة: حريصون على إبقاء التعليم وجاهيا في المدارس والجامعات

9202027111927515088247

التربية: إغلاق مدرستين بسبب كورونا

كورونا الوكيل

15 ألفا و700 إصابة كورونا نشطة في الأردن

حظر

وزارة الصحة : لا عودة للإغلاقات