الجامعة الأردنية تخرج الفوج الـ56 بعد عامين من الانقطاع

الوكيل الاخباري - نظمت الجامعة الأردنية، الأحد، حفل تخرج لنحو 1400 طالب بعد غياب امتد لنحو عامين؛ إثر الإغلاقات التي تسببت بها جائحة كورونا.



وأشار إلى أن الخريجين من طلبة كليتي الآداب والشريعة، وأيضا من مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، حيث سيقوم كل عميد كلية بتخريج طلبته.



ويمثل هذا العدد من الخريجين الفوج الـ 56 وسط إجراءات صحية احترازية، واشتراط إبراز شهادة المطعوم المضاد لفيروس كورونا أو فحص بي سي آر لكل من يود حضور حفل التخرج.



وأفاد مصدر أن إدارة الجامعة منعت دخول الأهالي إلى ملعب الجامعة الأردنية حيث تقام مراسم التخريج، فيما بدا حضور الأهالي واضحا خلف سياج الملعب بعد أن استطاعوا الدخول لحرم الجامعة الأردنية.



وقال المصدر، إن رئيس الجامعة نذير عبيدات سيقوم بتخريج طلبة كلية الطب والدراسات العليا آخر أيام التخريج في 21 تشرين الثاني/نوفمبر .



وكان قد أوقد عبيدات شعلة احتفالات الجامعة السبت؛ إيذانا بتخريج الفوج الـ56 من طلبتها والذي يستمر لـ 8 أيام وفق بيان للجامعة .



وأشار عبيدات إلى ضرورة الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة العامة خاصة الترتيبات المتعلقة بالتباعد بين الطلبة؛ وذلك حرصا على سلامتهم.

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