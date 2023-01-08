الجامعة الأردنية: عقوبات بحق الطلبة المتسببين في المشاجرات الطلابية الشهر الماضي

الوكيل الاخباري- أصدر عميد شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية الدكتور إسماعيل الزيود عقوبات تأديبية بحق مجموعة من الطلبة المتسببين في المشاجرات التي وقعت في الجامعة خلال الشهر الماضي، وذلك بناء على توصيات لجان التحقيق التي أنهت أعمالها بعد جلسات مطولة عقدتها مؤخّرًا. اضافة اعلان







وقالت الجامعة الأردنية لـ "الوكيل الاخباري" إن العقوبات توزّعت على النحو التالي، مع الإشارة إلى أنّ هذه القرارات نهائية غير قابلة للاستئناف:



الفصل من الجامعة لمدة أربعة فصول دراسية وعدم السماح بالتسجيل خلال الفصل الدراسي الصيفي بحق ثلاثة طلاب.



الفصل من الجامعة لمدة ثلاثة فصول دراسية وعدم السماح بالتسجيل خلال الفصل الدراسي الصيفي بحق ستة طلاب.



الفصل من الجامعة لمدة فصلين دراسيين وعدم السماح بالتسجيل خلال الفصل الدراسي الصيفي بحق أربعة طلاب.



الفصل من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد بحق طالب واحد.



هذا وقد باشرت لجان التحقيق اليوم الأحد أعمالها بخصوص المشاجرة التي وقعت في الجامعة يوم الخميس الماضي، على أن تقدم توصياتها بالسرعة الممكنة وفقًا للأنظمة والتعليمات النافذة.

