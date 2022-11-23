الجامعة الهاشمية تقيم فعالية للتوعية بالسكري

الوكيل الإخباري-نظمت كلية العلوم الصيدلانية في الجامعة الهاشمية بمشاركة مجموعة من عمال الوطن، برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فواز العبدالحق الزبون حملة توعية متخصصة لمجموعة من عمال الوطن ممن تجاوزت أعمارهم الـ(40) عامًا لتوعيتهم بأعراض المرض وكيفية التعايش معه للمصابين منهم وكيفية استعمال الدواء بشكل أمن وفعال.

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وشملت الفعالية عدة محاضرات قدمها أساتذة كلية الصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية ومستودعات أدوية حول مرض السكري، وكذلك أجرى مجموعة من طلبة كلية العلوم الصيدلانية وكلية التمريض وكلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التغذية السريرية فحوصات طبية حول الضغط والسكر والوزن والتدريب على كيفية استخدام إبرة الأنسولين ومعلومات تثقيف دوائي وتوعية لعمال الوطن.



وقال الدكتور الزبون إن مسؤولية الجامعة كبيرة وواسعة خاصة في رفع درجة الوعي الصحي بين أبناء المجتمع المحلي ونشر المعرفة العلمية بطريقة مبسطة وواضحة لكافة فئات المجتمع خاصة فئة تساهم مساهمة كبيرة في خدمة الوطن والمؤسسات الوطنية، وأضاف إن هذه الفئة العاملة في مختلف مرافق الجامعة وساحاتها تستحق منا الوقوف إلى جانبها والاهتمام بصحتها وحياتها وتعزيز السلوك الصحي بينها.