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الإثنين، 27-11-2023 10:23 ص

الجمارك تحبط محاولة تهريب كميات من الحشيش والماريجوانا المخدّر

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية إنّ كوادر الجمارك العاملة في أحد المراكز الجمركية الحدودية، بالتعاون والتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية، تمكنت من إحباط محاولة تهريب ما يقارب (15.300) كغم من الحشيش المخدّر بالإضافة إلى (4.750) كغم من الماريجوانا الأخضر، ضمن مخابئ سرية متعددة.

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وفي التفاصيل، أوضحت الدائرة، أنه تم الاشتباه من قبل موظفي الجمارك بمركبة يستقلّها شخصان، حيث تم إخضاعها واستهدافها إلى جهاز الفحص بالأشعة (x-ray) وأثناء التفتيش الدقيق وجدت المضبوطات مُخبأة بطريقة فنية متقنة بإحكام داخل جسم المركبة الذي تم إعداده خصيصا لهذه الغاية، وعلى الفور تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمحتويات المهربة، وتسليمها مع المتورطين إلى إدارة مكافحة المخدرات لإجراء المقتضى القانوني بحقهم. 



 




 

 


 

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