الجمارك تحبط محاولة تهريب لمادتي الهيروين والكريستال المخدر

الوكيل الاخباري - صرّح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية بأنّ كوادر الجمارك العاملة في مركز جمرك الكرامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط محاولة تهريب (21) كغم من مادة الهيروين، بالإضافة إلى (2) كغم من الكريستال وجدت ضمن مخبىء سري مخبأة بطريقة فنية.



وفي التفاصيل أثناء التفتيش الدقيق من قبل موظفي الجمارك للشاحنة القادمة من إحدى الدول المجاورة، وجدت المضبوطات مخبأة بطريقة فنية متقنة بإحكام ضمن تصفيحة حديدية داخل العادم الخاص بالشاحنة (الاكزوزت) الذي تم إعداده خصيصًا لهذه الغاية.



وأضاف عقيد جمارك حسين عبيدات مدير جمرك الكرامة بأنّ الكمية التي تم ضبطها من (الهيروين) المخدر بلغت (41) كف هيروين، بالإضافة الى كيسين من الكريستال المخدر وجدت مخبأة بطريقة احترافية متقنة، وعلى الفور تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمحتويات المهربة، وتسليمها مع السائق إلى إدارة مكافحة المخدرات لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.

اضافة اعلان