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الثلاثاء، 28-03-2023 09:27 م

متصرفية الجيزة تشكّل لجنة لضبط ومراقبة الأسعار

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الوكيل الاخباري - أعلن متصرف لواء الجيزة، محمد مشهور أبوتاية، عن تشكيل لجنة لضبط ومراقبة الأسعار تضم لجنة الصحة والسلامة العامة في المتصرفية، وأعضاء من وزارة الصناعة والتجارة وبلدية الجيزة والمركز الأمني.

وأضاف أبو تايه، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة حررت اليوم 5 مخالفات و 4 إنذارات لعدد من أصحاب المحال لعدم التزامها بوضع تسعيرة على المواد الغذائية، وعدم التزامها بشروط الصحة والسلامة العامة، كما ستقوم اللجنة بعمل جولات مستمرة وتكثيف الرقابة على محال اللحوم و الدواجن والمواد التموينية والغذائية والمجمدات والعصائر والحلويات، بالإضافة إلى جولات على المطاعم والمخابز.

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