الجيش يعلن فتح باب الاستفادة من الشقق السكنية للضباط

الوكيل الإخباري - تنفيذا للمكرمة الملكية السامية المتضمنة دعم صناديق الإسكان العسكري وتكريماً للدور الكبير التي تقوم به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أعلنت مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية عن البدء بتوزيع شقق سكنية مؤمنة بخدمات البنية التحتية وبمساحات مختلفة في محافظة إربد.

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وعلى الضباط المشتركين بصندوق إسكان الضباط والذين صدرت الارادة الملكية بترفيعهم لرتبة ملازم قبل تاريخ 31/12/2000 ويرغبون بالاستفادة من هذا المشروع مراجعة مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية/ شعبة القروض الإسكانية لتعبئة الاستبيان المخصص لذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 17/7/2022 ولغاية يوم الخميس الموافق 4/8/2022.



علماً بأن تخصيص الشقق سيكون حسب أقدمية الاشتراك بصندوق إسكان ضباط القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي.

