الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب أحمد في عمان- صور

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

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خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشاب أحمد طرخان (عشريني ) في العاصمة عمان اثر حادث دراجة كان يقودها.



ووفق مقربون لـ "الوكيل الإخباري" إن الشاب والذي يعمل على طلبات التوصيل وتوفي اثر حادث دراجة نارية مؤسف في منطقة خلدا اثناء بحثه عن لقمة العيش.



وبين مصدر أمني أن الحادث ناتج عن تصادم الدراجة النارية بكندرين ومن ثم إنقلابها.



وتداول رواد مواقع التواصل صور الشاب الذي توفاه الله، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.



وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادثة ودعوا الله ان يُلبسه ثوب الرحمة والغفران وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .



