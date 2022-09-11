الأحد 11-09-2022
الوكيل الاخباري

من هو مدير الأمن العام الجديد اللواء عبيدالله المعايطة ؟

الصفدي يحذر من تدني الدعم الدولي للاجئين بالمنطقة في جهود تلبية احتياجاتهم

توجيهات ملكية لمدير الأمن العام الجديد

الملك يوجه رسالة الى الفريق الركن الحواتمة - نص الرسالة

اللواء عبيدالله المعايطة مديراً للأمن العام خلفاً للحواتمة

كشف تفاصيل آخر صورة للملكة إليزابيث قبل وفاتها-صورة

رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي وفداً من البرلمان النرويجي

تمديد مدة إقامة المركبات المملوكة للسعوديين في الأردن حتى 18 شهراً

ارتفاع نسبة التضخم في الأردن إلى 3.85%

محافظ العاصمة يقرر توقيف 18 اردنياً عادوا من كينيا

عاجل

اللواء عبيدالله المعايطة مديراً للأمن العام خلفاً للحواتمة

الأحد، 11-09-2022 09:41 ص

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب أحمد في عمان- صور

4a7a54cb-29cf-4570-981d-a99646b7e05d


الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

اضافة اعلان

خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشاب أحمد طرخان (عشريني ) في العاصمة عمان اثر حادث دراجة كان يقودها.

ووفق مقربون لـ "الوكيل الإخباري" إن الشاب والذي يعمل على طلبات التوصيل وتوفي اثر حادث دراجة نارية مؤسف في منطقة خلدا اثناء بحثه عن لقمة العيش.

وبين مصدر أمني أن الحادث ناتج عن تصادم الدراجة النارية بكندرين ومن ثم إنقلابها.

وتداول رواد مواقع التواصل صور الشاب الذي توفاه الله، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادثة ودعوا الله ان يُلبسه ثوب الرحمة والغفران وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

من هو مدير الأمن العام الجديد اللواء عبيدالله المعايطة ؟

631db44905979

الصفدي يحذر من تدني الدعم الدولي للاجئين بالمنطقة في جهود تلبية احتياجاتهم

f91fe8a6-مديرية-الأمن-العام

توجيهات ملكية لمدير الأمن العام الجديد

IQA3DeMBoKU02arTv2TSINNRCc8ViBO8ukIyrVV6

الملك يوجه رسالة الى الفريق الركن الحواتمة - نص الرسالة

anews322

اللواء عبيدالله المعايطة مديراً للأمن العام خلفاً للحواتمة

1662889315473

رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي وفداً من البرلمان النرويجي

أخبار متعلقة
autumn

الاعتدال الخريفي 23 الشهر الحالي

92022215038691607587

الضمان: راتب شهري لمن وقع طلاقهن او ترملن بعد وفاة المعيل

df99f139-18bb-4741-a70a-7800f70a233b

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب محمد في عمان

62f9e7a1d8f72

عمّان تستضيف مؤتمر الأمن السيبراني العالمي على مدار يومين