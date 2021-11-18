الخميس 18-11-2021
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الخميس، 18-11-2021 04:01 م

الحفلات الغنائية .. هل ستمنعها الحكومة ؟

حفلات


الوكيل الاخباري – براءة الشلالدة 

 
تسائل مواطنون عن مصير الحفلات الغنائية والفنية في ظل ارتفاع إصابات كورونا خلال الأيام الماضية ، خصوصاً بعد قرار وزير الداخلية مطلع الأسبوع الحالي ، بمنع إقامة بيوت العزاء واقتصار حفلات الأعراس بالصالات المرخصة فقط .

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وبدأت بعض شركات تنظيم الحفلات بالاعداد والترويج لحفلات رأس السنة في العاصمة عمان والعقبة والبحر الميت، والتي ستقام غالباً داخل المباني وليس بالساحات الخارجية بسبب برودة الأجواء .


مصدر حكومي أكد أنه وفي ظل معطيات الحالة الوبائية الراهنة، لا يوجد أي توجه حكومي نحو اتخاذ إجراءات تقييدية.


وأوضح المصدر، رداً على استفسار "الوكيل الاخباري" اليوم الخميس حول مصير الحفلات الغنائية والفنية، "أن أي نشاط يتضمن تجمعاً سيخضع لبروتوكول صحي صارم وسيتم التدقيق على الالتزام به من قبل المنظمين و المرتادين لهذا النشاط." 


واشار المصدر ان البيانات الوبائية تؤكد أن غالبية الإصابات التي تسجل حاليا هي إما لغير متلقي اللقاح أو لمن عزفوا عن أخذ الجرعة الثانية.


 




 

 


 

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