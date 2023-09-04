الإثنين 04-09-2023
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الإثنين، 04-09-2023 03:18 م

الحكومة تخفض أسعار الطحين الموحد لشهر ايلول الحالي ولا تغيير على سعر الخبز

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - خفضت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أسعار الطحين الموحد المنتج من مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة مع بداية الشهر الحالي، دون أن يكون هناك أي تأثير على سعر الخبز.اضافة اعلان


وبحسب الأسعار الجديدة التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" بلغ سعر طن الطحين الموحد 157.5 دينار مقابل 167.9  دينار للطن الواحد بالسعر السابق.
 
ويأتي تخفيض أسعار الطحين الموحد، بعد أن قامت الحكومة مؤخرا برفع أسعار المحروقات التي تعد ضمن معادلة كلف إنتاج الخبز التي تعمل الوزارة على مراجعتها بشكل دوري.

 




 

 


 

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