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الوكيل الاخباري
 

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الإذاعة العبرية: تل أبيب تدرس التوجه نحو تبادل أسرى

السبت، 16-12-2023 09:46 م

الحكومة تصدر بياناً وتُحذر من منشورات تحريضية

مبنى رئاسة الوزراء - Copy


الوكيل الاخباري - أكدت مصادر في وزارتي النقل والصناعة والتجارة أن ما يتم تناقله من أخبار منسوبة لوسائل إعلام عبرية ووسائل تواصل اجتماعي عن وجود جسر بري بديل للبحر الأحمر، عبر موانئ دبي مروراً بالسعودية والأردن، لنقل بضائع إلى إسرائيل لا صحة لها ابداَ.

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وعقبت المصادر أن موقف الحكومة واضح بشأن دعم الأشقاء الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم بكل الوسائل، وأن مثل هذه الإدعاءات مرفوضة وهي منشورات هدفها التشويش على الموقف الأردني الثابت تجاه ما يجري في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم .

 

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