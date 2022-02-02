الحكومة: سقوف سعرية اذا استمر ارتفاع اسعار الخضار

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، الأربعاء، إن ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار خلال الأيام الـ10 الأخيرة سببه انخفاض الكميات المعروضة في السوق جراء موجة الصقيع.



وأضاف البرماوي أن الوزارة ستتخذ إجراءات في حال استمر ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار.

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وبين انه قد يتم تحديد سقوف سعرية لبعض أصناف الخضار إذا استمر ارتفاع أسعارها في السوق. الممكلة