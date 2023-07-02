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الأحد، 02-07-2023 11:02 ص

الحكومة : فواتير مياه شهرية لجميع المحافظات بهذا الموعد

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الوكيل الاخباري - أعادت الحكومة التأكيد على الانتقال من إصدار فواتير مياه ربع سنوية إلى فواتير شهرية في جميع المحافظات بنهاية العام 2023 بهدف "تحسين تحصيل الفواتير"، وفق خطاب نوايا وجهته الحكومة لصندوق النقد الدولي.

ووفق تقرير مراجعة الأداء السادسة من برنامج الأردن في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" الذي يصدره الصندوق، فإن الحكومة أشارت إلى أنها "أصدرت فواتير مياه شهرية في محافظة العقبة" جنوبي الأردن، بعد أن كان مقررا البدء بإصدارها شهريا في شهر أيلول المقبل، وفق البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادية.

وأكدت الحكومة أنها تعمل على توسيع نطاق الإصلاحات في قطاع المياه لضمان مسار مستدام لإمداد المياه، موضحة أنه "أمر بالغ الأهمية للنمو واستقرار الاقتصاد الكلي" . 

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