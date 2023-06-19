اعلان صادر عن رئاسة الوزراء

الوكيل الاخباري - التزاماً بأولويات عمل الحكومة ضمن خارطة طريق تحديث القطاع العام لسنة 2023، أطلقت الحكومة سجل الخدمات الحكومية على الموقع الإلكتروني الخاص بـ “سند”، والذي يوفّر بيانات تفصيلية للمواطنين وقطاع الأعمال عن الخدمات الحكومية.



ويوفّر سجل الخدمات الحكومية للمُستخدِم معلومات عن الخدمة التي يرغب باستخدامها، من نوع الخدمة وشروط تقديمها، وقنوات الوصول إليها، وأوقات وفروع تقديمها، والزمن الذي يستغرقه تقديم الخدمة سواء مكانياً أو إلكترونياً، وما هي النماذج والإجراءات التي قد يحتاجها للحصول على الخدمة، بما في ذلك الوثائق والرسوم المطلوبة إن وجدت.



ويمكن الاطلاع على بطاقات الخدمات للدوائر والمؤسسات الحكومية التي تمّ توثيقها عبر الموقع الإلكتروني SANAD portal (https://sanad.jo/ar/pages/mainservices)، إذْ يستطيع المواطن من خلال هذه المنصة استعراض البطاقات الخاصة بالخدمات الحكومية.

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