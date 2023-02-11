الحمل الكهربائي يسجل أمس الجمعة 4090 ميغاواط ويستقر عند أعلى مستوى له

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - حافظ الحمل الكهربائي في الأردن على الاستقرار، أمس الجمعة، عند اقصى حمل مُسجل، وصل إلى 4090 ميغاواط، وهو الأعلى في تاريخ المملكة.

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وقالت الشركة لـ "الوكيل الإخباري" إن الحمل الصباحي المسجل أمس بلغ 3740 ميغاواط.



وكان قد سُجل الحمل الأقصى يوم الأربعاء الماضي، مرتفعاً عما كان عليه يوم الثلاثاء، الذي سجل 4060 ميغاواط، خلال ذروة المنخفض القطبي العميق الذي أثر على المملكة الأيام الماضية.

وكانت الشركة أعلنت رفع جاهزيتها لمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط التشغيلية والتأكد من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لتلبية أي زيادة طارئة في الطلب على الكهرباء.