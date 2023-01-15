وزير الطاقة: حان الوقت لربط العالم بشبكة كهرباء واحدة

الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن الوقت قد حان لربط دول العالم قاطبة بشبكة واحدة لنقل الكهرباء بدءاً بدول شمال وجنوب البحر المتوسط لتسهيل نقل الطاقة الخضراء من مصادر إنتاجها.

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جاء ذلك في كلمة الأردن القاها الخرابشة في اجتماعات الدورة الثالثة عشر للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) والتي أكد خلالها سعي الأردن لأن يكون مركزاً لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء سواء كانت طاقة كهربائية أو على شكل هيدروجين أخضر.



وأضاف أن الأردن أنجز دراسة جدوى تفصيلية لطرح عطاء مشروع تخزين باستخدام الطاقة المائية على سد وادي الموجب، باستطاعة تقدر بحوالي 450 ميجاواط ومن المتوقع طرحه قريباً.



وأشاد الخرابشة باحتضان دولة الإمارات العربية المتحدة الدائم لأعمال الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا).



ويرأس الوزير الخرابشة وفد الأردن في اجتماعات الدورة الثالثة عشر للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) التي بدأت أمس السبت في أبو ظبي.

