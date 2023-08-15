الحنيطي يزور مديريتي سلاح الهندسة الملكي والتموين والنقل الملكي

الوكيل الإخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء مديرية سلاح الهندسة الملكي، وكان في استقباله المساعد للإدارة والقوى البشرية العميد الركن محمد الزبون، ومدير سلاح الهندسة الملكي العقيد الركن أشرف العودات.

اضافة اعلان



واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عسكري قدمه مدير السلاح بيّن فيه الواجبات والمهام والامكانات والقدرات التي يتمتع بها سلاح الهندسة الملكي.



وشاهد رئيس هيئة الأركان المشتركة معرضاً عسكرياً لأحدث الآليات والأجهزة والمعدات العسكرية، مبدياً إعجابه بالمستوى المتميز والاحترافية العالية في الأداء من خلال الجهود التي تبذلها مرتبات سلاح الهندسة الملكي.



وفي سياق متصل، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة مديرية التموين والنقل الملكي، وكان في استقباله مدير التموين والنقل الملكي العقيد الركن هيثم الطلافحة.



واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور المساعد للإدارة والقوى البشرية، إلى إيجاز عسكري قدمه مدير التموين والنقل الملكي حول الواجبات والمهام وسير الأمور الفنية والتدريبية.



وأشاد اللواء الركن الحنيطي بالمهنية العالية التي تتميز بها مرتبات التموين والنقل الملكي من خلال منظومة العمل والأداء وصولاً إلى أعلى درجات الكفاءة والجاهزية.