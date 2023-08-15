الثلاثاء 15-08-2023
الوكيل الاخباري

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

رئيس النيابة العامة يصدر أمرا بشأن نتائج التوجيهي

الملك: مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير

تعرّف على رابط صدور نتائج التوجيهي 2023 في الأردن

الخرابشة يدعو لمواكبة التحول الطاقي لتخفيف تكلفة الاستهلاك

أبو حماد: تراجع صادرات الخضار والفواكه للخارج بنسبة 30%

"نقيب تجار القرطاسية": الإقبال ضعيف وغير ملحوظ بسبب تغول القطاعات الأخرى

المعايطة: نحن في حرب يومية مع تجار المخدرات

حادث تصادم بين 11 مركبة في عمان دون اصابات بشرية

لطفلة 4 شهور .. إجراء عملية لأول مرة في المملكة بمستشفى البشير

الثلاثاء، 15-08-2023 04:54 م

الحنيطي يزور مديريتي سلاح الهندسة الملكي والتموين والنقل الملكي

6382771441596068064


الوكيل الإخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء مديرية سلاح الهندسة الملكي، وكان في استقباله المساعد للإدارة والقوى البشرية العميد الركن محمد الزبون، ومدير سلاح الهندسة الملكي العقيد الركن أشرف العودات.

اضافة اعلان


واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عسكري قدمه مدير السلاح بيّن فيه الواجبات والمهام والامكانات والقدرات التي يتمتع بها سلاح الهندسة الملكي.


وشاهد رئيس هيئة الأركان المشتركة معرضاً عسكرياً لأحدث الآليات والأجهزة والمعدات العسكرية، مبدياً إعجابه بالمستوى المتميز والاحترافية العالية في الأداء من خلال الجهود التي تبذلها مرتبات سلاح الهندسة الملكي.


وفي سياق متصل، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة مديرية التموين والنقل الملكي، وكان في استقباله مدير التموين والنقل الملكي العقيد الركن هيثم الطلافحة.


واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور المساعد للإدارة والقوى البشرية، إلى إيجاز عسكري قدمه مدير التموين والنقل الملكي حول الواجبات والمهام وسير الأمور الفنية والتدريبية.


وأشاد اللواء الركن الحنيطي بالمهنية العالية التي تتميز بها مرتبات التموين والنقل الملكي من خلال منظومة العمل والأداء وصولاً إلى أعلى درجات الكفاءة والجاهزية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64db837f5ba80

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

exFNOhx7qMjwr7nEybVZOvUBPtuCSQQC1R14PNTI

رئيس النيابة العامة يصدر أمرا بشأن نتائج التوجيهي

df3a607155a5d5c4044ea162495c1bdd

إطلاق برنامج حول تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية

64db74880bac2

الملك: مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير

WhatsApp Image 2023-08-15 at 15.34.29

المواصفات تمنح "علامة الجودة" و "حلال" لعدد من الشركات

1 (36)

تاركاً خلفه زيه المدرسي وحقيبته .. تفاصيل مدمية ترويها والدة الطفل امير بعد وفاته بحادث دهس

أخبار متعلقة
1692098655632

المعايطة: نحن في حرب يومية مع تجار المخدرات

1689626726741

أنشطة شبابية في عدد من المحافظات

تعبير-عن-حوادث-السير-1

الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق تؤيد تغليظ العقوبات بقانون السير

عجلون

عجلون : ورشة عن الإدارة السليمة للنفايات المحتوية على الزئبق

63825206984984935526

افتتاح دورة القادة أمام الإعلام في معهد تدريب الإعلام العسكري

img_1593518226

العمل: 373 ألف تصريح عمل صدرت للعمالة السورية منذ 2016