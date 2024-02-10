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السبت، 10-02-2024 11:41 م

الخارجية تتابع وفاة أردني في رام الله

وزارة الخارجية


 الوكيل الاخباري - تتابع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وفاة مواطن أردني في منزله في مدينة رام الله الفلسطينية.

وأوضح مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير الدكتور سفيان القضاة بأن مديرية العمليات والشؤون القنصلية والمكتب التمثيلي الأردني في رام الله تتابعان مع السلطات المختصة التحقيقات بهذه الحادثة المؤسفة للوقوف على مجرياتها والتأكد من سبب الوفاة.

وأضاف بأن المكتب التمثيلي الأردني في رام الله باشر باتخاذ الإجراءات الرسمية المطلوبة والمتعلقة بنقل الجثمان إلى الأردن وبالتنسيق مع ذوي المرحوم، لنقل الجثمان بعد انتهاء التحقيقات.

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