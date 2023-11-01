الخارجية للأردنيين: تجنبوا السفر إلى لبنان هذه الفترة

الوكيل الإخباري - طلبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، من الأردنيين تجنب السفر إلى لبنان، خلال هذه الفترة، إلا للضرورة القصوى.



وأكدت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه من الضروري قيام المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان بالتسجيل فوراً على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت، والاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة.

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وأشارت إلى أن هذه الدعوات تأتي حرصاً من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على سلامة المواطنين الأردنيين في الخارج، ونظراً للظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة بشكل عام.



وتاليا ارقام الاتصال:

- الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.

- وحدة مركز العمليات في الوزارة:

00962799562903

00962799562471

00962799562193

أو من خلال البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: [email protected]



وتالياً رابط التسجيل:

‏https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Beirut/form





