الأربعاء 01-11-2023
الوكيل الاخباري

حادث بين 3 مركبات يُسبب أزمة سير قرب اشارات مستشفى الملكة علياء

كتائب القسام : نلتحم الآن مع قوة صهيونية متوغلة في بيت حانون

صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 8796

الملك: فك الحصار عن غزة ضرورة قصوى للحد من تدهور الوضع الإنساني هناك

بمجزرة جديدة .. عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي في جباليا

مدير المستشفيات في غزة: الشفاء الطبي سيتوقف عن العمل خلال ساعات

مدير هيئة المعابر في غزة: 81 جريحا سيغادرون غزة إلى مصر

كتائب القسام تنشر مشاهد لإطلاق رشقات صاروخية تجاه المدن المحتلة

مدير مجمع الشفاء : على العالم أن يسمح بدخول الوقود لغزة قبل فوات الأوان

وظيفة شاغرة في المركز الوطني للأمن السيبراني - رابط التقديم

عاجل

كتائب القسام : نلتحم الآن مع قوة صهيونية متوغلة في بيت حانون

الأربعاء، 01-11-2023 12:07 م

الخارجية للأردنيين: تجنبوا السفر إلى لبنان هذه الفترة

Ministry of Foreign Affairs..


الوكيل الإخباري - طلبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، من الأردنيين تجنب السفر إلى لبنان، خلال هذه الفترة، إلا للضرورة القصوى.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه من الضروري قيام المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان بالتسجيل فوراً على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت، والاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة.

اضافة اعلان


وأشارت إلى أن هذه الدعوات تأتي حرصاً من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على سلامة المواطنين الأردنيين في الخارج، ونظراً للظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة بشكل عام.


وتاليا ارقام الاتصال:  
- الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.
- وحدة مركز العمليات في الوزارة:
00962799562903
00962799562471
00962799562193
أو من خلال البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: [email protected]

وتالياً رابط التسجيل:
‏https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Beirut/form


 




 

 


 

إقرأ ايضا
396710185_643430257960153_4647818679233881107_n

حادث بين 3 مركبات يُسبب أزمة سير قرب اشارات مستشفى الملكة علياء

-216346973

الأوقاف تعقد الامتحان السنوي المقرر بمنهاج الوعظ والإرشاد

192301

"التربية" تطلق حملة قطاف الزيتون في المدارس الحكومية والخاصة

132363

الملك: فك الحصار عن غزة ضرورة قصوى للحد من تدهور الوضع الإنساني هناك

102023309479994558495

وظيفة شاغرة في المركز الوطني للأمن السيبراني - رابط التقديم

tvT5wc4EEJWPcPtoJwl0jeYpsFn75gjRTd5NeVfk

بيان من التعليم العالي بشأن البعثات والمنح والقروض للعام الجامعي 2023-2024

أخبار متعلقة
1698326386837

مساعدة وزير الخارجية الأميركي تبدأ زيارة للأردن والمنطقة

وزارة الخارجية

الخارجية تدعو الأردنيين في لبنان إلى تسجيل بياناتهم - رابط

image - 2023-10-20T170231.374

روسيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى عدة دول من بينها الأردن

وزارة الخارجية

بيان وتحذير صادر عن وزارة الخارجية الاردنية

51993_large

الخارجية: مقتل أردنية على يد زوجها الأردني في كندا

image (1)

الأردن يدين الهجوم الذي استهدف حفل تخريج ضباط في حمص