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الخميس، 17-03-2022 05:47 م

الخرابشة: شركات بترولية عالمية أبدت اهتمامها لاستكشاف النفط والغاز في الأردن

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الوكيل الاخباري - أطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة الخميس مشروع استكشاف النفط في حقل السرحان والجفر واطلع على التحضيرات الضرورية لبدء اعمال الحفر في المنطقة.

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جاء ذلك خلال زيارة اليوم قام بها الوزير الخرابشة للحقل الذي يبعد 170 كم جنوب منطقة الأزرق.


كما زار الوزير الخرابشة حقل حمزة النفطي وتفقد سير العمل بالحقل الواقع شرقي منطقة الأزرق.


وقال الوزير الخرابشة في تصريح صحفي ان الوزارة قامت وبالتعاون مع شركة البترول الوطنية في الآونة الأخيرة بتحليل المعلومات الزلزالية ثنائية الأبعاد وثلاثية الابعاد المتواجدة في المنطقة، وتم اليوم التأكيد على ضرورة إعادة فحص بئر السرحان 8 والذي تم حفره من قبل سلطة المصادر الطبيعية عام 1989 وتم اكتشاف النفط الخفيف فيه بهدف زيادة انتاجه.


وأوضح الوزير الخرابشة ان المشروع يأتي في اطار اهتمام الوزارة بالبحث عن الفرص التي قد تساهم في توفير مصادر الطاقة المحلية ومن ضمنها النفط والغاز. لافتا الى ان شركة البترول الوطنية ستقوم بتنفيذ اعمال الحفر والتطوير في المنطقة لصالح وزارة الطاقة والثروة المعدنية.


وتوقع ان يتم الانتهاء من حفر البئر الأول قبل حزيران من هذا العام.


كما زار الوزير الخرابشة حقل حمزة النفطي، وقال، ان الوزارة تتابع الإنتاج من بئرين وتصدير النفط الى مصفاة البترول وتقوم حاليا بدراسة تحديد 3 ابار عميقة لحفرها مع نهاية هذا العام والعام المقبل من خلال شركة البترول الوطنية الذراع الفني للوزارة. 


وأضاف أن العمل جار على تقييم نتائج تحاليل المسح الزلزالي ثلاثي الابعاد من قبل 3 شركات عالمية لتحديد الموديل البترولي للحقل.


وفيما يتعلق بالمناطق المفتوحة الأخرى في المملكة، قال الوزير الخرابشة إن الوزارة تقوم حاليا بتحضير معلوماتها الفنية ليصار الى عرضها على شركات  بترولية عالمية أبدت اهتمامها للاستثمار في الاستكشاف عن النفط والغاز.


 




 

 


 

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