الأربعاء 15-11-2023
الوكيل الاخباري
 

السفير العضايلة : مزيف ولا يمثلني وقد قمت بالتبليغ عنه - صورة

شهادة من داخل مستشفى الشفاء بعد اقتحامه

دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة منذ 40 يوماً

الاحتلال يفجر مستودعا للأدوية داخل مستشفى الشفاء

الخصاونة : لدينا طابور خامس ويجب التصدّي لهؤلاء

56.4 % نسبة الداعمين لفلسطين الذين ينشئون محتوى أكبر عبر مواقع التواصل حول العالم

الأمم المتحدة: مستشفى واحد فقط لا يزال يستقبل المرضى بشمال غزة

الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بالعاملين الصحيين بمستشفى الشفاء

الصفدي : لا أحد يزاود على مواقف الأردن

مشاهد من اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي

عاجل

دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة منذ 40 يوماً

الأربعاء، 15-11-2023 12:32 م

الخصاونة : لدينا طابور خامس ويجب التصدّي لهؤلاء

الخصاونة


الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأربعاء، إنه لا يوجد خط فاصل بين الموقف الشَّعبي والموقف الرَّسمي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني تجاه ما يحدث في غزة والضفة.

وقال الخصاونة، خلال جلسة تشريعة صباحية لمجلس النواب، إنه لا يوجد خط فاصل بين الموقف الشَّعبي والموقف الرَّسمي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني إزاء آلة التَّقتيل والجرائم التي يقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحقِّ أهلنا في غزَّة والضفَّة الغربيَّة المحتلَّة.

وأكد رئيس الوزراء، أنه لا يوجد معتقلين بسبب المسيرات، لأن حريّة التعبير والتضامن مع أهلنا في غزة والضفة الغربية سقفها السماء أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم وجرائمه البشعة.

واستدرك بالقول: “هناك طابور خامس يبث الأكاذيب والإشاعات، ويحاول إثارة الفتن وحرف البوصلة، وعلينا أن نتصدّى له جميعا بكل حزم”.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
images

56.4 % نسبة الداعمين لفلسطين الذين ينشئون محتوى أكبر عبر مواقع التواصل حول العالم

WhatsApp Image 2023-11-14 at 19.13.17_2ae36694 (1)

الاتحاد النسائي العام يشارك في المهرجان الدولي الخامس للتمور بالأردن

522300

جنايات المفرق تجمع عقوبات صاحب سوابق جرمية لمدة 18 عاما

5555

الضمان : هذه شروط استحقاق راتب تقاعد الاعتلال الكلي

820236194159861092410

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الاردنية

مبنى رئاسة الوزراء

مجلس الوزراء يصدر 3 قرارات

أخبار متعلقة
الملك 99

الملك يعود إلى أرض الوطن

٢

الملك يغادر إلى مصر للمشاركة في قمة القاهرة للسلام

55

طائرة مساعدات أردنية إلى مصر صباح الجمعة تمهيدا لإيصالها إلى قطاع غزة

5

ماذا ارتدى رجال الامن العام فوق "الفوتيك" بالرابية اليوم ؟ - صور

_114812842_gettyimages-631733890

الخصاونة يستقبل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

تتت

الملك يصل القاهرة ليبحث مع الرئيس المصري سبل وقف العدوان على غزة