ماذا ارتدى رجال الامن العام فوق "الفوتيك" بالرابية اليوم ؟ - صور

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ارتدى رجال الامن العام، أعلام الأردن وفلسطين، فوق بدلات "الفوتيك" خلال تواجدهم في منطقة الرابية قرب سفارة الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت مديرية الامن العام ان : " رجال الأمن حملوا ايقونات على صدورهم قرب قلوبهم حملت علمي الاردن وفلسطين، في رسالة تعبر عن حب الاردنيين جميعا وتضامنهم خلف الموقف الذي أعلن عنه جلالة الملك".



واضافت " رجال الأمن يقومون بعملهم بحرفية والتزام وضبط للنفس ويوفرون الأمن للممتلكات وللمتواجدين في الوقفات، ويحملون الاردن وفلسطين في القلب ".



وتشهد منطقة الرابية تواجدًا امنيًا للحفاظ على أمن وسلامة المتظاهرين الذين يندوون بجرائم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

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