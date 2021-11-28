الخصاونة يلتقي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية

الوكيل الاخباري - استقبل رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، في مكتبه برئاسة الوزراء، اليوم الأحد، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية محمد شاكر وبحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة.



وأكد رئيس الوزراء عمق العلاقات الأردنية المصرية وتميزها في جميع المجالات بفضل الدعم والرعاية التي تحظى بها من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سيادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن لمصر قيادة وحكومة وشعبا ومؤسسات مكانة خاصة في قلب جلالة الملك والشعب الاردني.



كما أكد رئيس الوزراء على التطابق التام في مواقف المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية الشقيقة تجاه مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية وتجاه الرؤى لتحقيق الآمال والتطلعات لشعبي البلدين، لافتا إلى حرص الأردن على تعزيز آفاق التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية في المجالات كافة.



وأشاد رئيس الوزراء بنتائج المباحثات التي عقدها الجانبان الأردني والمصري في عمان اليوم والاتفاق على رفع القدرة الكهربائية بين البلدين من 500 ميغاواط حاليا إلى 1000 ميغاواط مستقبلا.



واستمع الخصاونة من الوزيرين الخرابشة وشاكر حول خطط التوسع بالربط الكهربائي بين البلدين، وسبل تطوير قطاع الكهرباء، وفتح أسواق جديدة لاستيراد وتصدير الطاقة الكهربائية، لتمكين البلدين من تبادل الطاقة مع دول الإقليم وأوروبا.

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